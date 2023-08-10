Розпочинається обов’язкова евакуація населення на деокупованих територіях Куп’янського району

На деокупованих територіях Куп’янського району Харківської області розпочинається проведення обов’язкової евакуації населення.

Дане розпорядження було підписане 9 серпня 2023 року ТВО начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем.

Оголосити на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської. Курилівської сільської та Куп’янської міської територіальних громад проведення обов’язкової евакуації населення у безпечні регіони України.

Начальникам Куп’янської міської військової адміністрації, Дворічанської селищної військової адміністрації, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської сільських військових адміністрацій діяти відповідно затверджених Планів евакуації населення територіальної громади.”, – йдеться в розпорядженні.

На території Куп’янської міської територіальної громади обов’язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп’янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп’янськ – Вузловий.

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