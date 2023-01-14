Рішення передати Україні батарею ЗРК SAMP/T ухвалене

Рішення передати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T ухвалене, стверджує профільне видання «Rivista Italiana Difesa (https://www.rid.it/shownews/5431)».

- «Дати «зелене світло» вирішили буквально за останні 2-3 дні з волі самого прем'єр-міністра Джорджії Мелоні. Ще два тижні тому питання залишалось відкрите через небажання чиновників міноборони та військових, враховуючи, що італійські Збройні Сили мають лише 5 батарей SAMP/T, і що одна з них зараз розгорнута в Кувейті в рамках операції INHERENT RESOLVE».

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T вважається одним з найбільш сучасних елементів європейської протиракетної оборони.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/24356

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