Самая большая геополитическая афера ХХ века

Многие из вас видели выступление постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, где он называет Российскую Федерацию «страной, которая безосновательно занимает место СССР в ООН». В этой статье мы предлагаем развернутое объяснение, почему такое определение России абсолютно правильное.

Более того, мы рассматриваем лишение РФ безосновательно приобретенного статуса членства в ООН и СБ ООН как элемент системы гарантий безопасности Украины в будущем.

Исследование этот вопроса и выводы из него могут не просто стать еще одним раздражителем для страны-агрессора, но и принести Украине самую большую из возможных после гипотетического вступления в НАТО победу на внешнеполитическом фронте.

Итак, сначала немного истории.

Распад СССР.

Всем специалистам в области международного права и международных отношений хорошо известно: текст Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение 8 декабря 1991 года) начинается с констатации в ее преамбуле того, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование.

Поскольку Конституция СССР 1977 года в редакции, которая действовала на 1991 год, одновременно определяла республики как формально суверенные образования, вместе с тем лишая их независимых полномочий в областях обороны и внешних сношений, разумеется, что сам факт составления и подписания Беловежского соглашения свидетельствует: руководители стран ее подписантов действовали уже очевидно вне рамок такой конституции, поскольку для них был самоочевидным и непреложным факт прекращения существования самого государства, бытие которого определялось такой конституцией.

Государства-подписанты не воспользовались статьей 72 о праве свободного выхода из состава СССР (что сохраняло, по крайней мере в теории, единое государство), а утвердили решение о прекращении существования самого государства. Таким образом, все попытки Российской Федерации и ее трубадуров на разных ступенях использовать аргументы, что якобы СССР как государство продолжило свое существование, но в другой ипостаси и названии (Российская Федерация), просто противоречат имеющимся документам и нашим представлениям о содержании истории ХХ века…

Положения ст. 3 Устава ООН предусматривают, что первоначальными членами Организации Объединенных Наций являются государства:

которые участвовали в Конференции в Сан-Франциско (1945) по созданию международной организации или

подписали Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года (Вашингтон);

подписали и ратифицировали Устав ООН согласно положениям ст. 110 Устава ООН.

Сейчас Российская Федерация не отвечает ни одному из приведенных требований. В частности, РСФСР не была участником Конференции 1945 года или подписантом в 1942 году…

Статья 4 Устава ООН допускает обретение членства другими государствами в ООН при таких условиях:

миролюбивое государство, которое берет на себя обязательства придерживаться Устава ООН и, по мнению организации, может и хочет эти обязательства выполнять;

прием осуществляется постановлением Генеральной Ассамблеи ООН по рекомендации Совета Безопасности.

Оба эти условия никогда не были выполнены РФ, а первая их часть вообще не может быть выполнена на сегодняшний день, поскольку, согласно положениям части 4 статьи 2 Устава ООН, члены ООН обязаны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.

Также никаких следов голосования или документов о соблюдении второй части требований к государствам — членам ООН сейчас нет. Зато есть ряд решений, которые, по результатам голосований Российской Федерации в Генеральной Ассамблее ООН и Совете Безопасности ООН, были сорваны, как это хорошо продемонстрировано в Исследовательском докладе Совета Безопасности «Вето» от 19 октября 2015 года.

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Полный текст статьи по ссылке

https://zn.ua/international/krupnejshaja-heopoliticheskaja-afera-khkh-veka-pochemu-prebyvanie-rossii-v-oon-bezosnovatelno.html

Джерело: https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy

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