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СБУ дотискає «агентів фсб в рясах»

СБУ дотискає «агентів фсб в рясах»

З’явилися деталі законопроекту про припинення діяльності проросійської церкви

СБУ пропонує парламенту розширити перелік статей, за порушення яких суд може припинити діяльність релігійної організації.

Якщо зараз це тільки одна стаття — колабораційна діяльність, то Голова СБУ Василь Малюк пропонує депутатам додати ще сім. Серед них: виправдання агресії рф, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, підготовка і ведення війни, геноцид, тероризм, тощо.

У своєму листі до депутатів Василь Малюк нагадав, що СБУ зараз розслідує 65 кримінальних проваджень щодо священнослужителів УПЦ МП. Серед викритих злочинів агентів кремля у рясах: від держзради до продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Джерело: https://t.me/u_now/114853

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