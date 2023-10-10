СБУ дотискає «агентів фсб в рясах»

З’явилися деталі законопроекту про припинення діяльності проросійської церкви

СБУ пропонує парламенту розширити перелік статей, за порушення яких суд може припинити діяльність релігійної організації.

Якщо зараз це тільки одна стаття — колабораційна діяльність, то Голова СБУ Василь Малюк пропонує депутатам додати ще сім. Серед них: виправдання агресії рф, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, підготовка і ведення війни, геноцид, тероризм, тощо.

У своєму листі до депутатів Василь Малюк нагадав, що СБУ зараз розслідує 65 кримінальних проваджень щодо священнослужителів УПЦ МП. Серед викритих злочинів агентів кремля у рясах: від держзради до продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Джерело: https://t.me/u_now/114853

Новости портала «Весь Харьков»