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СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн-трансляцію, щоб не допомагати рф «наводити» ракети на Україну

СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн-трансляцію, щоб не допомагати рф «наводити» ракети на Україну

Служба безпеки закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.

рф використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу.

Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський «злам».

Також СБУ наголошує: заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми.

Сьогодні, коли вся Україна успішно протистоїть підлому і підступному ворогу, вкрай важливо не дати окупантам навіть найменшої можливості для коригування своїх обстрілів.

Тож просимо бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій!

Джерело: ssu.gov.ua

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