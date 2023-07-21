Шмигаль назвав індикатор, який визначає марнотратство бюджету під час війни

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників місцевої влади відкласти видатки, які не спрямовані на наближення перемоги та розв’язання критичних питань.

Про це він заявив під час засідання уряду в п’ятницю, 21 липня, пише «Економічна правда».

«Поставте собі запитання – яким чином рішення, яке ви приймаєте, наближає нашу перемогу чи розв’язує критичне питання? Якщо відповідь – жодним, то відкладіть його на повоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації», – заявив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд неодноразово заявляв про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування.

Шмигаль наголосив, що оборона й безпека є абсолютним пріоритетом державних видатків.

За його словами, на потреби оборони за перші шість місяців 2023 року уряд виділив 672 млрд грн.

«За цей час абсолютно всі податки громадян і бізнесу становили 600 млрд грн. Тобто кожну гривню і кожну копійку, яку громадяни України сплачують до бюджету, ми одразу спрямовуємо на зарплати військових, на техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення нашої армії. Оборона й безпека була, є і буде абсолютним пріоритетом державних видатків», – зазначив він.

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