Шойгу! Герасимов! Где "Армата"?

На днях в сети было опубликовано очередное видео, вызвавшее бурные обсуждения, на котором была запечатлена перевозка танков Т-54/55 в зону БД в Украину.

При этом, одни российские ура-патриоты возмущались, а где же Т-14 "Армата", а другие...

А другие говорили, что на них диды воевали, и правнуки смогут!

Но, это всё лирика, а что до конкретики? А конкретика заключается в том, что потеряв за время полномасштабного вторжения в Украине практически весь свой первоначальный танковый ресурс ВПК россии так и не смог его компенсировать.

Причиной тому является то, что на момент полномасштабного вторжения в Украину в рф как таковое, отсутствовало серийное производство танков. Танки Т-72 и Т-80 не производились с 1998, танки Т-90 с 2011. Присутствовали исключительно ремонт и модернизация имеющихся в строю и на хранении.

Это привело к деградации производственных линий тех же танков Т-72. За 25 лет они, как таковые, были разобраны, распилены, развалены. Например, для производства Т-72 необходимо, чтобы работали 15 тыс технологических процессов. Большинство из них давно отсутствуют.

Для обеспечения производства нового танка Т-72 необходимо применять 6,5 тыс пресс-форм. Больше половины из них утеряны, либо переплавлены. В производстве одного танка Т-72 используется около 20 тыс инструментов, части из которых на производстве, того же УВЗ - нет.

На сегодняшний день российские предприятия танкостроения условно можно разделить на две категории - расконсервирующие и модернизирующие условно современные танки и расконсервирующие и модернизирующие откровенное старьё эпохи "дидов".

Например, УВЗ занимается танками Т-72 и Т-90. Этот процесс куда более медленный, тем расконсервация Т-62 и Т-54/55, поскольку для восстановления более сложного танка необходимы более длительные процессы, в отличие от более примитивных Т-62/54/55. "Омсктрансмаш" занимается Т-80.

Причём, опять-таки, всё это на уровне БТРЗ.

103 БТРЗ в Чите ориентирован на Т-62, причём уровень модернизации на этом заводе желает лучшего, что лишь подтверждает отсутствие квалифицированных специалистов и конструктивных идей, даже с учётом известных проблем Т-62.

А теперь, посмотрим на динамику уничтожения российских танков в зоне боевых действий.

Да, рекордов давно не было, но в среднем в месяц это в пределах 200 боевых машин. Вопрос, есть ли возможность у российского ВПК компенсировать такое количество танков в месяц производством?

Нет.

Если говорить о Т-72/80/90 - нет. Поэтому всё больше в зоне БД появляется Т-62/54/55, которые количественно хоть могут выйти на приблизительный компенсационный уровень, но всё равно от полной потребности они очень далеки ибо мощности недостаточны для такого восполнения.

Так же есть ещё один очень важный фактор - логистика. Логистика не всегда обеспечивает своевременную доставку, по потребностям подразделений.

Но, самое главное это то, что присутствие танков в основном сконцентрировано по второй линии. А это всё значит, что настоящий стресс для РОВ ещё впереди.

Уже сейчас, потери и компенсация вводит танковый потенциал российской оккупационной группировки в минус, но, как только интенсифицируются процессы по основной линии обороны, компенсация погрузится в глубокий и невосполнимый кризис.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19561

Новости портала «Весь Харьков»