Штовхає Раду Європи на самознищення: РФ знову намагається повернутися в ПАРЄ

Попередні три спроби Росії вдавалося зупинити завдяки зусиллям України та її партнерів, розповів Дмитро Кулеба

Росія готує вже четверту спробу відновити членство в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), відібране через агресію проти України. Для цього Кремль штовхає Раду Європи на "самоприниження" та "самознищення". Таку заяву зробив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "Обозреватель".

Попередні три спроби Росії вдавалося зупинити завдяки зусиллям України та її партнерів, сказав дипломат.

"Позиція України проста – ми не проти того, щоб Росія була в ПАРЄ, але повернутися вона може після того, як усуне причини свого виключення. А причини полягали в тому, що Росія вчинила агресію проти України. Росія повинна здійснити серйозні кроки для деескалації конфлікту і виправлення ситуації, яку вона створила", – підкреслив український дипломат.

Кулеба також розповів, що РФ хоче навпаки – "щоб ПАРЄ визнала свою відповідальність за те, що в 2014 році саме ПАРЄ, а не Росія зробила помилку, порушила європейські правила, застосувавши санкції проти РФ".

"Класичний російський трюк – перевернути проблему догори ногами і вимагати її вирішення", – пояснив він.

Він також сказав: "Зараз відбувається чергова спроба створити умови для повернення Росії. Ми знову протидіємо їй... Все робиться для того, щоб змінити норми Ради Європи таким чином, щоб по суті виконати умови РФ. При цьому Росія не планує виконувати жодних умов Ради Європи. Це самоприниження, на яке штовхає Раду Європи низка політичних сил, це самознищення цієї інституції".

І додав: "Показовим буде червень, тому що під цю сесію ПАРЄ намагаються змінити правила під Росію. Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернення Росії в ПАРЄ на російських умовах не відбулося".

Источник: 5.ua

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