Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 65

Штовхає Раду Європи на самознищення: РФ знову намагається повернутися в ПАРЄ

Штовхає Раду Європи на самознищення: РФ знову намагається повернутися в ПАРЄ

Попередні три спроби Росії вдавалося зупинити завдяки зусиллям України та її партнерів, розповів Дмитро Кулеба

Росія готує вже четверту спробу відновити членство в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), відібране через агресію проти України. Для цього Кремль штовхає Раду Європи на "самоприниження" та "самознищення". Таку заяву зробив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "Обозреватель".

Попередні три спроби Росії вдавалося зупинити завдяки зусиллям України та її партнерів, сказав дипломат.

"Позиція України проста – ми не проти того, щоб Росія була в ПАРЄ, але повернутися вона може після того, як усуне причини свого виключення. А причини полягали в тому, що Росія вчинила агресію проти України. Росія повинна здійснити серйозні кроки для деескалації конфлікту і виправлення ситуації, яку вона створила", – підкреслив український дипломат.

Кулеба також розповів, що РФ хоче навпаки – "щоб ПАРЄ визнала свою відповідальність за те, що в 2014 році саме ПАРЄ, а не Росія зробила помилку, порушила європейські правила, застосувавши санкції проти РФ".

"Класичний російський трюк – перевернути проблему догори ногами і вимагати її вирішення", – пояснив він.

Він також сказав: "Зараз відбувається чергова спроба створити умови для повернення Росії. Ми знову протидіємо їй... Все робиться для того, щоб змінити норми Ради Європи таким чином, щоб по суті виконати умови РФ. При цьому Росія не планує виконувати жодних умов Ради Європи. Це самоприниження, на яке штовхає Раду Європи низка політичних сил, це самознищення цієї інституції".

І додав: "Показовим буде червень, тому що під цю сесію ПАРЄ намагаються змінити правила під Росію. Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернення Росії в ПАРЄ на російських умовах не відбулося".

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Президент доручив закупити у США Javelin та прискорити процес поставки на озброєння ударних БПЛА Bayraktar TB2
Сегодня 08:45    37
"Хитрые" соглашения ведут к зависимости: Германия резко осудила приобщение Италии к китайскому "шелковому пути"
Сегодня 08:20    65
Кабмин совместно с GOOGLE представили проект «Аутентичная Украина»
Сегодня 07:57    58
Европейское бюро по противодействию коррупции разоблачило Тимошенко в очередной лжи
Сегодня 07:31    165
Сколько стоит непризнание ПЦУ Сербской православной церковью
Сегодня 07:22    91
Президент: Боротьба з бідністю стає питанням національної безпеки держави
Сегодня 06:54    72
Посол США Йованович звернулася до українців перед виборами: що саме сказала – відео
Сегодня 06:35    109
Україна купує газ дешевше, ніж пропонували Бойку і Медведчуку у Кремлі
Сегодня 06:25    173
После Путина: повар нацлидера Пригожин метит на роль «преемника»
24.03.2019 12:06    326
Запровадження електронного моніторингу – один з найбільш перспективних напрямів удосконалення системи кримінальної юстиції
24.03.2019 11:24    89
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 