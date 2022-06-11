Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти рф та білорусі

10 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення шостого пакета санкцій ЄС, включно з ембарго на сиру нафту та деякі нафтопродукти з росії.

Також йдеться про відключення від SWIFT чотирьох банків рф і білорусі, а також розширення списку товарів, які заборонено експортувати цих двох країн. Окрім того, ухвалено санкції стосовно 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб.

Ембарго набуде повної чинності на початку 2023 року після низки перехідних періодів.

Источник: https://t.me/spravdi/10407

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