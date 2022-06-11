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Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти рф та білорусі

Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти рф та білорусі

10 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення шостого пакета санкцій ЄС, включно з ембарго на сиру нафту та деякі нафтопродукти з росії.

Також йдеться про відключення від SWIFT чотирьох банків рф і білорусі, а також розширення списку товарів, які заборонено експортувати цих двох країн. Окрім того, ухвалено санкції стосовно 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб.

Ембарго набуде повної чинності на початку 2023 року після низки перехідних періодів.

Источник: https://t.me/spravdi/10407

Новости портала «Весь Харьков»

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