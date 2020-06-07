Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 73

Силовики готові адекватно відреагувати на можливе вторгнення РФ на півдні України — командувач ОС

Силовики готові адекватно відреагувати на можливе вторгнення РФ на півдні України — командувач ОС

Військові та правоохоронці посилили охорону об’єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ, повідомив «Укрінформу» командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

Відповідаючи на запитання, чи планує Україна нарощувати спроможності у Херсонській та Миколаївській областях у зв’язку з інформацією щодо можливого вторгнення РФ в східні області з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом, він сказав:

— Дійсно, така інформація (у ЗМІ) проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об’єктів. Зокрема, це стосується й водогону нашої дніпровської води до тимчасово окупованої території (Північно-Кримський канал). Ми всі ці об’єкти посилили — і охорону, і оборону, — і також проводимо визначені контрдиверсійні і контртерористичні заходи”, — зазначив Наєв.

За його словами, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.

Як повідомляла група «ІС», президент американського фонду «Джеймстаун» Глен Говард зазначив, що посушливе літо в Криму може спонукати Російську Федерацію перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом. Він закликав Україну слідкувати за ситуацією і порадив використовувати полігон біля Херсона, щоб відпрацювати реагування на операції з насильницького вторгнення.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінфін: Ротації митників на митних постах будуть проводитись за рандомним принципом
Сегодня 08:23    37
"Чистка" в МВД: в Павлоградском отделе полиции пытали людей и "крышевали" наркодилеров
Сегодня 07:49    61
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 6 червня
Сегодня 07:05    58
Хищение 150 тысяч тонн зерна: в МВД объяснили, почему раньше не проверяли Госрезерв
Сегодня 06:32    122
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:10    117
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    69
Онлайн-регистрация и бесконтактная посадка: как будет проходить посадка на самолет
06.06.2020 12:44    180
Мінцифра створює мапу інфраструктури підтримки підприємництва
06.06.2020 11:22    109
Відновилися роботи з пуску ракети класу Vega з українським двигуном (ФОТО)
06.06.2020 11:08    147
Міністр Петрашко закликав підприємців, які вже мають кредити, звертатися в банки і отримувати рефінансування
06.06.2020 10:42    95
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 