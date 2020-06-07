Силовики готові адекватно відреагувати на можливе вторгнення РФ на півдні України — командувач ОС

Військові та правоохоронці посилили охорону об’єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ, повідомив «Укрінформу» командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

Відповідаючи на запитання, чи планує Україна нарощувати спроможності у Херсонській та Миколаївській областях у зв’язку з інформацією щодо можливого вторгнення РФ в східні області з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом, він сказав:

— Дійсно, така інформація (у ЗМІ) проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об’єктів. Зокрема, це стосується й водогону нашої дніпровської води до тимчасово окупованої території (Північно-Кримський канал). Ми всі ці об’єкти посилили — і охорону, і оборону, — і також проводимо визначені контрдиверсійні і контртерористичні заходи”, — зазначив Наєв.

За його словами, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.

Як повідомляла група «ІС», президент американського фонду «Джеймстаун» Глен Говард зазначив, що посушливе літо в Криму може спонукати Російську Федерацію перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом. Він закликав Україну слідкувати за ситуацією і порадив використовувати полігон біля Херсона, щоб відпрацювати реагування на операції з насильницького вторгнення.

Источник: sprotyv.info

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