Скандал в горсовете. Почему предприниматели ТЦ "Барабашово" просят Кернеса извиниться?

Предприниматели ТЦ "Барабашово" и лидеры профсоюзов пришли под стены горсовета. Здесь сегодня обсуждают строительство дороги через рынок с "инициативной группой". Тогда, как десятки тысяч предпринимателей - без внимания.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

В моем понимании, если горсовет хочет диалога, он должен считаться с большинством, а не с кучкой 10-ти предпринимателей, которые ходят по их задачам, и исполняют их приказы

Люди говорят, слышать их мнение мэр не хочет, ведь генплан разрабатывался в прошлом веке.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы строим ее там, где отведены "красные линии" города для строительства дороги. И буквально через несколько недель она не начнет строится. - Геннадий Адольфович, я вам ...

Понимая “подковерный” характер встречи для создания привлекательной картинки, предприниматели прорываются в мэрию. В зал их не пускают. Свободно проходят только приглашенные.

Вот это предприниматели? Это предприниматели? Посмотрите - двойные стандарты. - Я предприниматель!

Алексей Тарасенко, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Разве это справедливо?! Мы стоим по 15, по 20 лет! Проблема, которую создал городской голова - она ​​касается наших семей и наших детей. И мы благодаря его "стараниям" можем остаться голодными и без работы

После получасового спора - людей все же запускают.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Проведен первый тендер. Первая часть дороги. И на ближайшей неделе победитель данного тендера должен выйти на начало строительства дороги. Также будет меняться новая теплотрасса

Хотя мэр говорит о старте строительства дороги, обещанных новых торговых мест - нет. Предприниматели возмущены, 15 тысяч их коллег во время карантина потеряют работу.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Где эти обещанные торговые места для предпринимателей ?! Они рынок взяли в блокаду, все коммунальные предприятия настроены против работы ТЦ "Барабашово" Нам отключили воду, нам не дают транспорт, нормально добираться

За сегодняшнее отношение требуют у мэра извинений.

Ирина Денисова, представительница предпринимателей ТЦ "Барабашово"

Сегодня мы лишний раз убедились, что "свои" - выигрывают тендеры, что "свои" будут иметь те места, которые они захотят, а те кто стоят на территории ТЦБ подпадают под дорогу, которую очень хочется проложить мэру города Харькова по одной простой причине - 700 метров - 100 млн гривен

Если Кернес не отреагирует до понедельника предприниматели начнут бессрочные акции протеста, которые могут перерасти в новый Майдан.

Агентство Телевидения Новости