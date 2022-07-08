Сьогодні, 8 липня, свій день народження відзначає Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Сьогодні українському захисникові виповнюється 49 років.

Родом Залужний з міста Новоград-Волинський Житомирської області. 23 травня 2022 року генерал увійшов по списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Для цього військовий пройшов всі кар'єрні щаблі й аж тоді, з величезним досвідом, посів місце головнокомандувача українського війська.

Залужний пройшов всі щаблі офіцерської кар'єри й поправу посів місце головнокомандувача ЗСУ. Перед тим він:

закінчив з відзнакою Одеський інститут Сухопутних військ та Національну академію оборони України;

у 2007 році Залужного призначили на посаду начальника штабу першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові на Львівщині;

з 2009 року боєць був командиром 51-ї окремої механізованої бригади;

військовий продовжив навчання й став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки у Національному університеті оборони. За це його нагородили перехідним мечем королеви Великої Британії;

У 2014 році Валерій Залужний відправився на схід заступником командира сектора «С», група якого в серпні 2014 року була розгорнута у Дебальцевому – місті, де точилися одні з найкривавіших боїв. Відтоді він керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Попри те, що у 2017 році отримав звання генерал-майора, він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій.

У 2018 році Валерія Залужного призначили начальником штабу ООС. Коли він був на цій посаді, українські військові звільнили кілька населених пунктів, зокрема, селище Південне біля підконтрольної російським силам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (12 грудня 2016) – за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Указом Президента України від 06 травня 2022 року – за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові та вірність військовій присязі нагороджений відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг».

Під час повномасштабної війни Залужний відзначився підходом до командування, який повністю відрізняється від радянського. Генерал використовує маневрену оборону, що й дозволяє ЗСУ протистояти ворогу, який переважає і в кількості особового складу, і в техніці.

Військові експерти стверджують, що в армії, яку творить Залужний, найважливішим є людське життя. Саме тому генерал надає накази про відступ, коли бачить, що є загроза оточення.

Источник: https://t.me/istoriya_ukrainy/4378

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