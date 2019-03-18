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Совет ЕС проведет заседание, посвященное пятой годовщине аннексии Крыма

Совет ЕС проведет заседание, посвященное пятой годовщине аннексии Крыма

Совет ЕС в понедельник проведет отдельное неформальное заседание, посвященное пятой годовщине незаконной аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщило представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.

«В рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам 18 марта отдельный элемент программы под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини будет посвящен 5-й годовщине оккупации Крыма», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 10:00 (по брюссельскому времени). Его трансляцию можно будет увидеть по ссылке. https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/cfe8c0a3-a786-478f-9c31-f46efa69c6ed?fbclid=IwAR1t7YMvJSfsiYEeCPzVMctQfsQFCXNzMRh9mK-x9gs0wMGZlvx3qo3bwRM

Источник: sprotyv.info

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Темы: ес, крым

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