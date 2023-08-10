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Сполучені Штати розширили санкції проти авіаційної галузі білорусі — Міністерство фінансів

Сполучені Штати розширили санкції проти авіаційної галузі білорусі — Міністерство фінансів

Під обмеження потрапили вісім фізичних і п'ять юридичних осіб та один літак.

Зокрема, Мінський завод цивільної авіації та національний авіаперевізник "Белавіа".

Також до списку увійшли Білоруський металургійний завод та департамент фінансових розслідувань КДБ білорусі разом із директором Ігорем Маршаловим, його заступником Віктором Селицьким та співробітниками.

Раніше "Белавіа" потрапила під американські санкції через порушення експортного контролю при обслуговуванні літаків Boeing-737. Санкції запровадило Міністерство торгівлі США.

Джерело: https://t.me/znua_live/106561

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