США відправлять в Україну нові HIMARS та безпілотники Phoenix Ghost, — Пентагон

Також США направлять високомобільні артилерійські ракетні системи

США нададуть Україні чотири додаткові системи HIMARS, протитанкове озброєння та запчастини. Також в Україну прямують високомобільні артилерійські ракетні системи, боєприпаси та безпілотні комплекси Phoenix Ghost.

Про це повідомили у Міноборони США.

Відомо, що військовий пакет допомоги Україні складається з їхньої техніки на 175 мільйонів доларів. Все обладнання вирушить до України із власних запасів США.

“В останній пакет президентських повноважень включено чотири додаткові системи HIMARS, що дає Україні загалом 16, чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше спорядження, та 36 000 патронів калібру 105 мм”, — йдеться у повідомленні.

Водночас у Пентагоні уточнили, що Україна отримає до 580 тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost.

“Українці чудово використовують систему Phoenix Ghost”, — сказав високопоставлений представник Міноборони.

Нагадаємо, що БПЛА Phoenix Ghost належить до класу безпілотників-камікадзе. Розроблено американською компанією Aevex Aerospace. Апарат може бути використаний як розвідник, але його основне призначення — атака.

Дрон має ті ж можливості, що і Switchblade, але більш точні характеристики засекречені.

Агентство Телевидения Новости