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Стало відомо, скільки шкіл в Україні працює в онлайн-режимі

Стало відомо, скільки шкіл в Україні працює в онлайн-режимі

Станом на сьогодні освітній процес відбувається у 12 904 українських школах. 44% шкіл працює в онлайн-режимі, у 32% шкіл освітній процес відбувається за змішаною формою.

Про це повідомляє Урядовий портал.

3 116 шкіл працюють у традиційному форматі, 5 713 – в онлайн-режимі, 4 075 шкіл здійснюють освітній процес за змішаною формою.

"На жаль, на тимчасово окупованих територіях розташовано 1 289 шкіл. Також за кордоном нині перебуває 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077", – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив, що за останні 11 днів до України повернулося понад 4 тис. дітей.

Джерело: donpatriot.news

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