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Стела Героїв України встановлена у Харкові

Стела Героїв України встановлена у Харкові

Стелу Героїв України встановили біля флагштока з державним прапором.

Конструкція розміром 4х2 м виготовлена з залізобетону за кошти благодійників, повідомляють на сайті міськради.

Вона символізує незламність Харкова в умовах повномасштабної війни. Усередині вбудований монітор.

За словами заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства Євгена Пасенова, стелу створили, щоб увічнити подвиг українських захисників.

З такою ініціативою до міської влади звернулися бійці 92-ї бригади.

«Це символ харківської стійкості, який підтверджує фразу «Харків – залізобетон».

Текстура конструкції всередині понівечена і викривлена, але при цьому збережена цілісність її контурів. Так же і Харків – живий та нескорений, попри спроби ворога нас зламати.

На моніторі незабаром з’явиться інформація про живих та загиблих Героїв України. Ми хочемо, щоб люди не забували про те, що герої – поряд з нами», – повідомив Євген Пасенов.

Агентство Телевидения Новости

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