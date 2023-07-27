Стела Героїв України встановлена у Харкові
Стелу Героїв України встановили біля флагштока з державним прапором.
Конструкція розміром 4х2 м виготовлена з залізобетону за кошти благодійників, повідомляють на сайті міськради.
Вона символізує незламність Харкова в умовах повномасштабної війни. Усередині вбудований монітор.
За словами заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства Євгена Пасенова, стелу створили, щоб увічнити подвиг українських захисників.
З такою ініціативою до міської влади звернулися бійці 92-ї бригади.
«Це символ харківської стійкості, який підтверджує фразу «Харків – залізобетон».
Текстура конструкції всередині понівечена і викривлена, але при цьому збережена цілісність її контурів. Так же і Харків – живий та нескорений, попри спроби ворога нас зламати.
На моніторі незабаром з’явиться інформація про живих та загиблих Героїв України. Ми хочемо, щоб люди не забували про те, що герої – поряд з нами», – повідомив Євген Пасенов.