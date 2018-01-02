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Трамп назвал государство-террориста №1 в мире

Трамп назвал государство-террориста №1 в мире

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое новогоднее поздравление, адресовав его не только своим поклонникам, но и "ненавистникам" и "лживым СМИ"

"Поскольку наша страна быстро становится умнее и сильнее, я хочу пожелать всем своим друзьям, поклонникам, врагам, ненавидящим и даже самым нечестным лживым СМИ счастья и здоровья в Новом году. 2018 станет отличным годом для Америки!" - написал президент Соединенных Штатов.

В целом он обнародовал серию твитов, в которых подытожил свои достижения за 2017 год. В частности, он высказал мнение, что если бы к власти в США пришли демократы, возглавляемые Хиллари Клинон, то все накопления американцев обесценились бы уже на 50%, если брать период со дня проведения президентских выборов и до сих пор.

Что же касается внешней политики, то Трамп назвал Исламскую республику Иран (ИРИ) "государством №1 по спонсируемым терроризмом и нарушениями прав человека". Также он раскритиковал Тегеран за ограничение доступа в интернет, где могли общаться мирные демонстранты.

Источник: espreso.tv

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