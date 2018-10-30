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Трамп не смог закрыть зонт и выбросил его за борт президентского самолета. Видео
Президент США Дональд Трамп не смог справиться с собственным зонтом и выбросил его за борт самолета. Видео, на котором запечатлен этот эпизод появилось в YouTube 27 октября.
На опубликованном видеоряде - момент, когда Трамп, поднявшись по трапу президентского самолета, попытался зайти в салон с открытым зонтом. Это ему не удалось и американский лидер попросту решил выбросить зонт. После чего он скрылся внутри самолета.
Источник: http://strana.ua
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