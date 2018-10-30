Трамп не смог закрыть зонт и выбросил его за борт президентского самолета. Видео

Президент США Дональд Трамп не смог справиться с собственным зонтом и выбросил его за борт самолета. Видео, на котором запечатлен этот эпизод появилось в YouTube 27 октября.

На опубликованном видеоряде - момент, когда Трамп, поднявшись по трапу президентского самолета, попытался зайти в салон с открытым зонтом. Это ему не удалось и американский лидер попросту решил выбросить зонт. После чего он скрылся внутри самолета.

Источник: http://strana.ua