Трамп объявил об уничтожении "правой руки" главаря ИГИЛ

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о ликвидации преемника на позицию лидера ИГИЛ после уничтожения на прошлой неделе предыдущего главаря Абу Бакр аль-Багдади.

"Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакр аль-Багдади был устранен американскими войсками. Наиболее вероятно, это он занял бы первую позицию. Теперь он также мертв!" - отметил президент США.

Напомним, в воскресенье, 27 октября американский лидер сообщил о том, что главарь ИГИЛ был уничтожен во время американской спецоперации.

Агентство Телевидения Новости