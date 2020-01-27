Трамп отказался снимать санкции с Ирана ради переговоров

Соединенные Штаты не будут отменять санкции в отношении Ирана для ведения переговоров. Как сообщает «Европейская правда«, об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп. «Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Нет, спасибо!», — написал Трамп, продублировав твит на языке фарси.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил в воскресенье, опубликовав отрывок из интервью Der Spiegel, опубликованному в пятницу, где он сказал, что Иран все еще открыт для переговоров с Америкой в случае отмены санкций. «Дональду Трампу лучше основывать свои комментарии и решения по внешней политике на фактах, а не на заголовках Fox News или его переводчиках на фарси», — написал Зариф.

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