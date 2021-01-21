Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 47

Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу

Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Сада национальных героев», где будут размещены скульптуры выдающихся американских деятелей. Текст указа размещен на официальном сайте Белого дома.

Среди национальных героев, обозначенных в акте, оказались как отцы-основатели и видные политики США, так и деятели культуры и предприниматели, в том числе режиссер-мультипликатор Уолт Дисней, певец Фрэнк Синатра, певица Уитни Хьюстон, председатель совета директоров Apple Стив Джобс и др.

«За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны», — пояснил Трамп в указе. По утверждению президента, «Сад национальных героев — это ответ Америки на эту опрометчивую попытку опорочить наших выдающихся деятелей, национальные ценности и весь образ жизни».

О создании такого парка президент Соединенных Штатов заявил в июле прошлого года, выступая у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте. Тогда же он пообещал подписать соответствующий указ.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: трамп

Читайте ещё:

Останній вихід в статусі першої леді США: Меланія Трамп з'явилась на публіці в чорному вбранні
20.01.2021 18:18    242
Трамп, за кілька днів до того як покине президентський пост, розпорядився знизити закупівлі китайських товарів
17.01.2021 08:48    167
Трамп втрачає контракти і гроші
15.01.2021 09:42    307
После штурма Капитолия: Deutsche Bank и Signature Bank отказываются вести с Трампом дела
14.01.2021 10:01    167
Вслід за Twitter: YouTube тимчасово заморозив обліковий запис Трампа
13.01.2021 08:55    127
Сторонники Трампа готовят вооруженное восстание?
13.01.2021 07:54    286
Конгрес США запустив процедуру імпічменту Трампа: в чому його звинувачують
12.01.2021 08:49    239
Трампа закликають піти з посади без імпічменту
12.01.2021 08:24    255
«Добре»: Байден прокоментував рішення Трампа не приходити на інавгурацію президента
10.01.2021 10:52    210
В Конгресі США можуть почати нову процедуру імпічменту Трампа вже наступного тижня
10.01.2021 10:25    158
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 