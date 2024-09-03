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Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку
До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від керівників Мінстратпрому, Мін’юстиції, Мінприроди, а також голови Фонду держмайна.
Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.
Заяви про відставку написали:
міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;міністр юстиції Денис Малюська;міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець;голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
Заяви розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.