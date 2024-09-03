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Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку

Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від керівників Мінстратпрому, Мін’юстиції, Мінприроди, а також голови Фонду держмайна.

Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.

Заяви про відставку написали:

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;міністр юстиції Денис Малюська;міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець;голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Заяви розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Агентство Телевидения Новости

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