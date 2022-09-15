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В Бєлгородській області прикордонні школи перевели на дистанційне навчання

Влада Бєлгородської області РФ запровадила дистанційний режим навчання у школах прикордонних з Україною районів.

Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про території двох районів Бєлгородської області – 15-кілометрову зону вздовж кордону у Валуйському міському окрузі та 10-кілометрову – у Шебекінському, за винятком самого міста Шебекіно.

Обмеження застосували і в дитсадках: там працюватимуть лише чергові групи.

Рішення ухвалили на тлі почастішання обстрілів прикордонних районів, в яких влада російська влада звинувачує Україну. Київ не заявляв про свою причетність до цього.

В іншому прикордонному з Україною російському регіоні – Брянській області – 15 шкіл також перевели на дистанційне навчання з початком навчального року. 

Агентство Телевидения Новости

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