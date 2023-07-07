В Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами, санкции работают

В Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами из-за запрета на ввоз транспортных средств из россии из-за санкций

Запрет касается транспортных средств, временно ввозимых для личного использования или транзита.

Кроме того, граждан рф предупреждают о возможности уголовного преследования из-за нарушения законодательства Германии.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19783

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