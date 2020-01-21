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21.01.2020 19:09
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В "Гиганте" провели противопожарные учения

Студенческое общежитие "Гигант" в центре Харькова. Услышав сигнал, оповещающий о пожарной тревоге, студенты выходят на улицу. Эта тревога - учебная. Так спасатели совместно с администрацией общежития и вуза отрабатывают, как действовать, если случится беда. Прежде всего нужно, говорят сотрыдники ГСЧС, избегать паники и быстро вывести людей на улицу. Одновременно с этим к многоэтажке общежития подъезжает пожарная спецтехинка, начинается поиск и тушение очага возгорания.

Дмитрий Завирюха, начальник пожарно-спасательной части № 9

Происходило у нас по легенде, как я сказал, загорание в комнате на третьем этаже . Остался в дыму, отрезанный от эваковыходов ,1 человек . Мы его спасали по автолестнице. Плюс подавали ствол для тушения пожара

В учениях задействовали две пожарные автоцистерны и пожарную лестницу. Работали почти полтора десятка чрезвычайников. Студентов об учениях не предупреждали, рассказывает проректор вуза Магомедэмин Гасанов.

Впрочем, те к эвакуации отнеслись серьёзно. За считанные минуты - все на улице и наблюдают за работой чрезвычайников. По словам Гасанова, работники общежития четко знают, что делать в случае реальной опасности

Магомедэмин Гасанов проректор НТУ "ХПИ"

Мы провели эти учения для того, чтоб наши студенти и те, кто живет в общежитиии, знали, что им делать и как поступать, чтобы спасти свою жизнь. Потому что жизнь человека - это самое важное на сегодняшний день

Такие учения, рассказали руководители ВУЗа, проводятся не впервые. Но после трагедии в Одесском колледже меры протипожарной безопасности усилены. Следующие противопожарные учения состоятся в общежитии на Алексеевке.

 

Агентство Телевидения Новости

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