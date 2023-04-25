В Харкові ремонтують ділянку тепломагістралі, введену в експлуатацію 55 років тому

Магістраль №66 у Слобідському районі пережила останні 8 перезапусків опалення і пішла під капітальну заміну.

Два тижні тому працівники цеху перекладок та ремонту теплових мереж КП «Харківські теплові мережі» розпочали демонтаж старої металевої труби діаметром 820 міліметрів, яку вводили в експлуатацію ще у 1968 році. За словами начальника Слобідської філії Харківських теплових мереж Максима Полуніна , тільки за останні 3 роки на цій ділянці тепломагістралі довелося усувати 28 дефектів, з них 9 – за останній найскладніший опалювальний сезон.

Проблема полягає ще й у тому, що дана підземна комунікація розташована під проїжджою частиною на території овочевої бази. ЇЇ капітальна заміна на сучасну трубу ППУ дозволить на десятки років забезпечити надійну роботу магістралі, яка зв’язує два великі джерела теплопостачання: ТЕЦ-3 та Слобідську котельню, і подає послугу по теплу та гарячій воді на центральну частину міста. Загалом заплановано замінити понад 300 метрів труби між магістральними камерами.

Роботи мають завершити в кінці травня. Наразі теплотраса не працює, але це не впливає на подачу послуги по гарячій воді до будинків, які вона забезпечувала. Вони зарезервовані від інших джерел.

Агентство Телевидения Новости