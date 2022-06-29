В Харькове школьники будут и дальше учиться на дистанционке

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил, как предполагают начинать учебный год в регионе, где ежедневно происходят российские обстрелы.

"Относительно школ – у нас их рушат. Позавчера двумя ракетными выстрелами разрушена школа полностью в одном из районов города Харькова. И здесь мы, скорее всего, также будем принимать решения по дистанционной форме обучения. Поскольку учить очно детей в учебных заведениях очень опасно", - сказал глава ХОВА.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/66925

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