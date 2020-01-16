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В Индустриальном отделе полиции Харькова – новый начальник

В Индустриальном отделе полиции Харькова – новый начальник

В Индустриальном районе Харькова назначили нового начальника районного отдела полиции.

Им стал подполковник полиции Андрей Грязев, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Нового руководителя территориального подразделения личному составу представил начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко. 

До этого назначения подполковник полиции Андрей Грязев занимал должность заместителя начальника - начальника отдела криминальной полиции Холодногорского отдела полиции города Харькова.

Как отметил Валерий Сокуренко, Андрей Грязев несет службу в органах внутренних дел с 1994 года и имеет значительный опыт работы в подразделениях криминальной полиции.

Глава областного главка полиции пожелал новому руководителю плодотворной работы, взаимопонимания с коллективом, успехов в поддержании правопорядка в районе и налаживания надлежащего коммуникации с обществом.

 Андрей Грязев поблагодарил за доверие и пожелал личному составу сосредоточиться на неукоснительном соблюдении служебной дисциплины, законности, прав и свобод граждан.

Агентство Телевидения Новости

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