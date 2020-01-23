В какую сумму городу обойдётся демонтаж новогодних украшений?

В этом году празднование городом Нового года, точнее, украшение улиц и площадей обошлось городской казне в 75 миллионов гривен.

Домик Деда Мороза за шесть миллионов, «звездные небеса» на Сумской и Пушкинской - каждое за более чем 17 миллионов, праздничные иллюминационные деревья, арки, светодиодные конструкции и, конечно же, монтаж главной красавицы города. Теперь всю эту красоту надо демонтировать.

По словам антикоррупционера Евгения Лисичкина, недавно на сайте «Прозорро» обнародовали договор, в котором говорится об уборке оборудования на площади Свободы, и заказчик этих работ-коммунальное предприятие «Городской информационный центр», которое планирует потратить на это около миллиона.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Уклали договір з підприємцем Антоном Самусєвим, в тому році укладали також з ним, один з двох договорів в минулому році - це два договори було - на демонтаж обладнання. В цьому році - один фактично без проведення тендеру - прямою угодою, прямим договором на 999, там, тисяч 500 гривень. Ну, тобто, щоб не перевищувати ту суму, за яку треба б було проводити аукціон

В рамках демонтажа, по словам Лисичкина, до 31 января должны убрать с площади новогоднюю елку и другие декорации.

Впрочем, в коммунальном предприятии «Городской информационный центр» сообщили, что, например, демонтаж домика Деда Мороза не входит в эту сумму, и вообще этот миллион уже вошел в вот этот, на который уже заключен договор, и более четырех миллионов - на новогоднее оформление площади Свободы.

Просто его часть о демонтаже обнародовали тоько сейчас.

Волонтеры, помогающие в домике, говорят, что принимать посетителей они прекратят уже совсем скоро.

София, волонтер

Домик - точно 26 января, а насчет площади - я не могу сказать вам точную дату.

Новогодняя ярмарка уже не работает, а вот аттракционами и катком горожане еще смогут пользоваться.

Павел, продавец на площади Свободы

Вот эти аттракционы, которые находятся вот на этой стороне - это будет работать до Масленицы. - І ковзанка, так? - Ковзанка до марта - сто процентов. Ну, до конца февраля.

Харьковчан, в основном, такие огромные суммы шокируют, но некоторые говорят, что таким образом хотя бы создается праздничная атмосфера, которая дарит людям улыбки.

Грета

- Прибрати ось це з площі, тільки з площі буде один мільйон гривень витрачено. - Ну, ничего, один раз в год это можно сделать.

Какая частичка счастья, радости, бодрости для детей для молодежи - это очень хорошо.

Юлия

Забагато, звісно, всім і так усе зрозуміло, куди пішли гроші.

Анастасия

Мне кажется, можно было бы потратить эти деньги в более нужное русло - не знаю, там, - дороги подчинить, не знаю, - трубы заделать. А так, в целом, ну, город тоже нужно украшать хоть немного.

Какую же точно сумму планируют потратить на демонтаж всех новогодних украшений, в мэрии сегодня в течение дня так и не ответили.





Агентство Телевидения Новости