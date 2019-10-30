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В Украине создают телеканал для оккупированных территорий

В Украине создают телеканал для оккупированных территорий

В Украине будет создан канал для вещания на оккупированных территориях. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта политики Владимир Бородянский журналистам в Мариуполе.

По его словам, канал будет создан через три месяца.

"Три месяца - и будет создан, перспективы таковы", - сказал он.

Программы на канале будут выходить как на украинском, так и на русском языках.

Напомним, что летом 2019 года Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму.


Агентство Телевидения Новости

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