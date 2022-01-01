В Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления

В Украине введен в действие закон об основах национального сопротивления. Законом определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Составляющими национального сопротивления являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка населения.

Благодаря действию норм закона с 1 января начинается:

формирование в Украине национального сопротивления;содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;определение принципов финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, которые выполняют задачи движения сопротивления.

Doc 548205 from Rbc Rbcua

Источник: РБК-УКраина

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