В Україні заборонили висаджувати 13 видів дерев. Які саме?

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів (наказ № 695/39751).

До Переліку увійшли 13 видів:

● айлант найвищий,

● аралія маньчжурська,

● в'яз низький,

● гледичія колюча,

● горіх чорний,

● дуб червоний,

● каркас західний,

● клен ясенелистий,

● маслинка вузьколиста,

● павловнія (види та гібриди),

● робінія звичайна,

● черемха пізня,

● ясен пенсільванський.

Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні.

▶️ Підкреслимо - ці дерева заборонено лише висаджувати, і тут не йде мова про вирубування вже існуючих дерев цих видів.

Це рішення матиме довготривалі позитивні наслідки для збереження української природи.

Звичайно, цей перелік повністю не вирішить проблеми, адже, більшість із них вже знаходяться поза межами ефективного контролю. Частина цих видів вже створюють великі за площею угруповання на природних та напівприродних територіях. А війна додатково стимулюватиме їх поширення.

Проте заборона на висадку цих дерев сповільнюватиме інвазію та допомагатиме збереженню природних комплексів.

Джерело: https://www.facebook.com/DanubeCarpathianProgramme/

Новости портала «Весь Харьков»