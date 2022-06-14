Государство
Перейти к списку новостей
14.06.2022 20:51
Просмотров: 376

В українську армію планується мобілізувати сотні тисяч людей, – Міноборони

В українську армію планується мобілізувати сотні тисяч людей, – Міноборони

Мобілізація чоловіків в Україні йде за планом, мобілізація жінок – це російські фейки. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

«Щодо мобілізації, на сьогодні діє указ Президента про мобілізацію, є певна цифра, яку встановлює Президент для Головнокомандувача – скільки потрібно мобілізувати громадян. Це розрахунок, який здійснюється Генеральним штабом та Головнокомандувачем, по їх оборонному плану та задуму, скільки потрібно людей для того щоб здійснювати ці задуми», – сказала Маляр.

Зі слів заступниці міністра, складно прогнозувати, що в цій ситуації буде завтра чи післязавтра, тому що питання мобілізації напряму залежить від ситуації на фронті.

«Станом на сьогодні мобілізація повністю відбулась за планом – тобто у нас ніяких несподіванок чи зривів, якогось масового ухилення – немає. Свідомість громадян – дуже висока, люди яких мобілізують – може є якісь поодинокі випадки, але насправді у нас суспільство на сьогодні дуже мотивоване», – каже вона.

На уточнююче питання Маляр повідомила, що йдеться про велику кількість – сотні тисяч людей.

Також вона спростувала російські вкиди щодо мобілізації жінок.

«У нас на сьогодні не стоїть питання про мобілізацію жінок. І це не єдиний фейк з того, що запускає росія», – заявила чиновниця.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 