В уряді пояснили, що затримують виплати ВПО

Багато громадян внаслідок війни отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Такі переселенці отримують від держави матеріальну допомогу. Проте, деякі біженці досі чекають своїх виплат. Сьогодні ми розповімо з чим пов’язані затримки.

Ситуацію пояснила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики. Кошти надходять в міру того як надходять заявки від обласних структур. Минулого місяця Міністерство надало транш у розмірі 5 мільярдів гривень. Цього тижня відбудеться ще один транш. Тому, переселенці отримають свої виплати вже незабаром.

Також багато громадян все ще не отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи. Представники уряду зараз займаються оновленням цього питання. Як тільки довідка з’явиться у державному порталі «Дія» — переселенці отримають свої кошти.

Варто також додати, що затримка виплат пов’язана з великою кількістю переселенців, заявки яких обробляються в порядку черги. Тому, перші хто подав заявки скоріше отримують свої кошти. Також переселенці нерівномірно проживають на території країни. Наприклад, переселенці що перебувають у центральній Україні отримують виплати швидше. Адже найбільше переселенців зараз знаходяться на західній Україні, тому і виплати туди будуть приходити не так швидко.

Агентство Телевидения Новости