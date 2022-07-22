В знеструмленій з першого дня війни Вільхівці відновили електропостачання

До розв’язання російської агресії в Україні в селі Вільхівка Харківського району мешкало понад 8 тисяч осіб. З початку війни населений пункт був окупований, більша частина селян залишили свої будинки.

Наприкінці березня українські захисники відкинули ворога від передмістя Харкова та визволили Вільхівку.

Через бойові дії будинки та інфраструктура села зазнали значних пошкоджень. Вибухами майже повністю була зруйнована електропідстанція «Армійська», від якої заживлений населений пункт. У той же час повітряні лінії електропередачі стояли з перебитими дротами та розбитими опорами.

Перед початком відновлювальних робіт енергетики долучили саперів, які перевірили наявність мін та нерозірваних боєприпасів вздовж траси проходження електричних мереж.

Фахівці Харківського високовольтного РЕМ буквально по крихтах зібрали розбите вщент обладнання електропідстанції.

Одночасно ремонтні бригади Липецького РЕМ привели до ладу близько тридцяти повітряних ліній напругою 0,4 та 10 кВ, замінили трансформаторну підстанцію та 4 трансформатори.

Агентство Телевидения Новости