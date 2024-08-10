Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата в президенти США Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США на 5%: має 42% проти 37% — Reuters

Згідно з результатами опитування Ipsos, 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого.

В окремому опитуванні Ipsos також з'ясувалося, що Гарріс випереджає Трампа в ключових штатах, де вибори будуть найбільш напруженими, як-от Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин.

У цих штатах Гарріс отримує 42% голосів порівняно з 40% у Трампа, хоча дані щодо окремих штатів не уточнюються.

Джерело: https://t.me/znua_live/161336

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