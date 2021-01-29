Верховная Рада не определилась с датой избрания мэра Харькова из-за неразберихи с документами. Когда харьковчанам ждать выборов?

После того, как новоизбранный мэр Геннадий Кернес умер, Харьков живет в режиме ожидания новых выборов с исполняющим обязанности городского головы - секретарем горсовета Игорем Тереховым. Именно на него законом возложена обязанность подать документы в Верховную Раду, чтобы депутаты за 90 суток назначили новые выборы.

Терехов должен был подать представление в 15-дневный срок, что, собственно, и было сделано 31 декабря.

Но когда документы начали рассматривать в профильном комитете, выяснилось, что не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Поэтому в Раде решили, пока выборы назначить не могут - ждут документов из Харькова.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

То, что касается того, что из средств информации, опять же, мы получили информацию от подкомитета ВР, что им требуется решение сессии о прекращении полномочий городского головы, свидельство о смерти городского головы, наши юристы имеют другую позицию: что это решение может быть принято на любой сессии, главное - до вступления в полномочия нового головы.

При этом Терехов уверяет, что затягивать выборы, тем более ради личного рейтинга, намерений не имеет. Как только в мэрии получат официальный запрос от парламента, а не от медиа, необходимые решения примут, а документы, которых не хватает, направят в комитет.

Правда, из-за бумажной коллизии, скорее всего, считают эксперты, выборы мэра состоятся осенью, а не весной.

Агентство Телевидения Новости