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Війна, розпочата путіним в Україні, дедалі активніше проявляє себе в самій рф

Війна, розпочата путіним в Україні, дедалі активніше проявляє себе в самій рф

Центр стратегічних комунікацій пояснює

9 серпня потужний вибух стався на оптико-механічному заводі у підмосковному сергієвому посаді.

▶️ Більшість внутрішніх негараздів росії – закономірний наслідок початої кремлем повномасштабної війни.

▶️ Всі ресурси рф спрямовуються на продовження агресії проти України, а тим часом інфраструктура і техніка безпеки в росії стрімко деградують.

▶️ Масове переобладнання російських підприємств під потреби ВПК для задоволення попиту на зброю і боєприпаси відбувається з порушенням елементарних виробничих стандартів та норм безпеки.

▶️ Санкції, накладені на рф за агресію, засвідчили, що у відриві від міжнародної кооперації російський ВПК несе загрозу самим росіянам.

▶️ В умовах репресій і диктатури, саботаж часто залишається для росіян єдиним способом висловити свою незгоду зі згубним політичним курсом кремля.

Джерело: https://t.me/spravdi/32391

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