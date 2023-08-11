Війна, розпочата путіним в Україні, дедалі активніше проявляє себе в самій рф
Центр стратегічних комунікацій пояснює
9 серпня потужний вибух стався на оптико-механічному заводі у підмосковному сергієвому посаді.
▶️ Більшість внутрішніх негараздів росії – закономірний наслідок початої кремлем повномасштабної війни.
▶️ Всі ресурси рф спрямовуються на продовження агресії проти України, а тим часом інфраструктура і техніка безпеки в росії стрімко деградують.
▶️ Масове переобладнання російських підприємств під потреби ВПК для задоволення попиту на зброю і боєприпаси відбувається з порушенням елементарних виробничих стандартів та норм безпеки.
▶️ Санкції, накладені на рф за агресію, засвідчили, що у відриві від міжнародної кооперації російський ВПК несе загрозу самим росіянам.
▶️ В умовах репресій і диктатури, саботаж часто залишається для росіян єдиним способом висловити свою незгоду зі згубним політичним курсом кремля.
Джерело: https://t.me/spravdi/32391