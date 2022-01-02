Виробники соціально важливих продуктів зможуть купувати газ за зниженою ціною

"Катастрофічні наслідки": в асоціації відреагували на регулювання цін на природний газ

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення Кабміну щодо обмеження націнки на природній газ виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість, суперечать чинному законодавству, порушує міжнародні зобов’язання та призведе до щорічного падіння газовидобутку.

Про це йдеться у прес-релізі.

За їх словами, прийняті кабміном постанови суперечать закону "Про ринок природного газу", адже передбачають, що починаючи з 1 січня до 30 квітня 2022 року включно, приватні газовидобувні компанії будуть зобов’язані щомісячно продавати 20% видобутого газу на товарній біржі за регульованою ціною.

Також за їх словами, це рішення буде означати відмову від міжнародних зобов’язань у частині створення єдиного ринку газу, у том числі Договору про створення Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію. Окрім цього вони кажуть, що це вплине й на інвестиційну привабливість.

Тому на їхнє думку, це все призведе до щорічного падіння газовидобутку, зменшення податків у державний та місцевий бюджети, скорочення робочих місць в секторі та суміжних галузях.

"Досвід провідних європейських країн, які також стикнулися з енергетичною кризою свідчить, що вони не втручаються у функціонування ринку природного газу та не відмовляються від конкурентного ціноутворення.

Натомість, там влада йде шляхом підтримки населення та бізнесу: надає пільги та субсидії для вразливих домогосподарств за рахунок коштів держбюджету, тимчасово знижує податки для компаній та вводить одноразові виплати для споживачів", - зазначено в асоціації.

Там додали, що перед рішенням кабміну щодо обмежень, було проведено ряд зустрічей для пошуку шляхів зменшення негативного впливу аномальних стрибків цін на природний газ, в результаті яких було напрацьовано прозорий, ринковий, швидкий та зрозумілий механізм.

"Незважаючи на це, Кабінетом Міністрів України було фактично скасовано всі попередні домовленості, що унеможливлює оперативне вирішення проблеми.

Асоціація газовидобувних компаній закликає владу переглянути рішення про введення ручного регулювання ціни на видобутий газ", - йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо думка газовидобувників буде проігнорована, компанії будуть відстоювати свої інтереси у встановленому законодавством порядку.

-----

Кабінет Міністрів України 30 грудня ухвалив рішення, які дають можливість суттєво знизити ціну на газ для виробників соціально важливих продуктів.

Зокрема, виробники соціально важливих продуктів зможуть купувати газ українського видобутку (окрім природного газу, що буде постачатися підприємствами групи «Нафтогаз» для потреб населення, ТКЕ, бюджетних, комунальних установ) за ціною, в якій максимальна націнка становитиме 25%.

Український газ за зниженою ціною зможуть купувати виробники наступних груп товарів: хліб, борошно, молоко, олія соняшникова, яйця та м’ясо куряче.

Таке рішення дозволить виробникам цих продуктів не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти. Рішення Уряду щодо максимальної націнки на газ для виробників соціально важливих продуктів буде діяти до 30 квітня 2022 року.

Источники: epravda.com.ua, kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»