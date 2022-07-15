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Військовий облік українок: що необхідно знати?

Військовий облік українок: що необхідно знати?

Насамперед, те, що жінок в Україні братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. Про це сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ.

У відомстві зауважили, що українок братимуть на облік відповідно до низки визначених спеціальностей (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#n13).

Водночас у Генштабі заявили, що сьогодні «немає гострої необхідності» суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Источник: https://t.me/spravdi/13181

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