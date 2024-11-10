Влада Іраку має намір знизити в країні "вік згоди" для дівчаток із 18 до дев'яти років — The Telegraph

Стверджується, що заявку на ухвалення нового закону, що скасовує дію закону про особистий статус, подали ультраконсервативні мусульманські партії. Законопроект пройшов друге читання в парламенті Іраку 16 вересня.

Фактично це дасть змогу дорослим чоловікам законно одружуватися з дітьми. Крім цього, поправка позбавить жінок права на розлучення, опіку над дітьми та спадщину.

Ініціатори законопроекту впевнені, що такий крок дасть змогу наблизити країну до "більш правильного тлумачення ісламського права". Зазначається, що зниження віку згоди дівчаток до дев'яти років також дасть змогу "захистити їх від аморальних стосунків".

Шиїтські партії в Іраку не вперше намагаються внести зміни до закону про особистий статус — спроби змінити його провалилися в 2014 і 2017 роках, в основному через негативну реакцію з боку іракських жінок.

Але зараз коаліція має значну парламентську більшість і знаходиться на межі того, щоб проштовхнути поправку, вважає доктор Ренад Мансур, старший науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House).

Джерело: https://t.me/znua_live/175875

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