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История одного диктатора

Один диктатор полностью уничтожил всю оппозицию, боролся за духовные скрепы, очень не любил современные технологии, всюду видел происки Запада и не терпел никаких возражений. Он собрал вокруг себя людей, которые боялись ему перечить. Диктатор очень верил в свою удачу и все вокруг считали его фартовым парнем.

Потом диктатор захотел решить все проблемы излюбленным способом всех диктаторов — маленькой победоносной войной. Он собрал огромные силы на границе с соседней маленькой страной, а на все вопросы отвечал, что никакой войны не планирует. Он обвинил маленькую страну в воровстве его энергоносителей, его армия внезапно напала и быстро оккупировала маленькую страну. Затем оказалось, что маленькая страна давно мечтала объединиться с большой и диктатор великодушно удовлетворил просьбу младших братьев, присоединив к себе их территорию. А потом из маленькой страны начали вывозить все ценное оборудование. Солдаты победителя занялись мародерством.

За диктатора вступались лидеры других стран и умоляли мировое сообщество позволить диктатору оставить себе часть захваченной территории и дать диктатору "сохранить лицо". У них спрашивали: "Как бы вы отнеслись к предложению дать Гитлеру сохранить лицо?", на что они отвечали: "Вы не понимаете, это другое". Диктатор заявил, что если кто-то попытается силой восстановить статус-кво, то он взвинтит цены на энергоносители до небес, а потом устроит всей планете страшную экологическую катастрофу, которая превратится в "ядерную зиму"

Его угроз не испугались и большая коалиция западных стран с помощью ракет и авиации быстро разгромила армию захватчика и выбросила ее с захваченной территории. И тогда перед диктатором встал вопрос: "А как рассказать своему народу о сокрушительном поражении?" И диктатор блестяще решил эту проблему — он выступил по радио и поздравил нацию с победой:

«Сегодня наши героические войска уйдут из Кувейта… Соотечественники, я аплодирую вашей победе. Вы противостояли 30 странам и тому злу, которое они принесли сюда. Вы, доблестные сыны Ирака, противостояли всему миру. И вы одержали победу... Сегодня особые условия заставили иракскую армию отступить. Но с нами остались надежда и решимость в душах и сердцах… Как сладка победа!»

История одного диктатора

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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