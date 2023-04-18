Киев отверг предложение Ирака о посредничестве в переговорах с Москвой

В ходе визита в Багдад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заявил, что Киев не намерен участвовать в мирных переговорах, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории. "Россия идет в наступление, и это самое большое препятствие на пути к миру", - сказал дипломат.

По словам главы МИД Ирака Фуада Хусейна, Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми существует напряженность" и "готов быть на службе мира". "Продолжение войны будет опасно не только для двух стран, но и для всего мира", - сказал он на совместной пресс-конференции с Кулебой.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26519

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