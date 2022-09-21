Внаслідок ударів окупантів постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 21 вересня. 210 доба війни.

За добу ворог завдав 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів. Серед них: Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке.

За добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника – зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости