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Все облгазы должны ввести годовые контракты на поставку газа населению — Шмыгаль

Все облгазы должны ввести годовые контракты на поставку газа населению — Шмыгаль

Глава правительства поручил ответственным министерствам придумать, как обязать газопоставляющие компании ввести такую опцию

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил ряду профильных ведомств до конца января разработать решение, которое позволит населению заключать годовые контракты на поставку газа с любой газопоставляющей компанией. Об этом он заявил на заседании правительства 20 января.

"Все газопоставляющие компании уже этой весной должны предоставить людям свои годовые продукты. Соответственно, до конца месяца я ожидаю от Минэнерго, от Минэкономики и Минсоцполитики, вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленных долгосрочных инструментов для сбалансирования рынка природного газа", — сказал премьер.

Он подчеркнул, что потребители "должны понимать, предвидеть и просчитывать расходы" своих домохозяйств, для чего тарифные планы газопоставляющих компаний должны быть долгосрочными и понятными для людей.

Напомним, 19 января Кабинет министров установил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр на период февраля-марта.

В "Нафтогазе Украины" сообщили, что для обеспечения выполнения этого решения будут давать скидки облгазам на поставляемый населению газ, если они верифицируют, что этот газ поставляется действительно бытовым потребителям.

В случае нежелания ГПК поставлять газ населению по ценам до 6,99 грн/кубометр "Нафтогаз" автоматически переведет их клиентов на свою одноименную ГПК, но такие клиенты должны будут определиться с новым поставщиком газа в течение двух месяцев.

У самого "Нафтогаза" стоимость топлива для населения по годовым тарифам составляет 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за кубометр в зависимости от условий контракта.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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