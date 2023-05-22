Віта Ковальська зустрілася з представниками Кластера

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська обговорила з представниками Кластера з питань житла та непродовольчих товарів необхідність відновлення житлового фонду регіону.

Віта Ковальська подякувала за співпрацю Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, яке очолює Кластер з питань житла та непродовольчих товарів.

«Нам дуже важливо налагодити якісну співпрацю з Кластером, адже від цього залежать темпи відновлення житла для наших громадян. Будемо докладати максимум зусиль, щоб саме влітку та восени здійснити якомога більше ремонтів приватних будинків та багатоповерхівок, аби зимовий період люди зустрічали вже в своїх оселях», – сказала заступниця начальника Харківської ОВА.

Кластер з питань житла та непродовольчих товарів також може допомогти в підготовці до зимового періоду та забезпечити людей обігрівачами, зимовим одягом, меблями для центрів компактного проживання, твердим паливом та надати підтримку з орендою і ремонтом житла.

«Наш Кластер займається питаннями ремонту, облаштування місць компактного проживання, роздачею непродовольчих наборів. Уже в самому Харкові ми налагодили певну співпрацю, а тепер хочемо розширити свою допомогу і на область», – розповіла координаторка субнаціонального Кластера Маіс Аль Сураді.

Нагадаємо, раніше Олег Синєгубов провів зустріч з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун, на якій обговорили необхідність пришвидшення розмінування сільськогосподарських угідь і збільшення кількості піротехнічних розрахунків на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости