У цьому році у Львівській області буде відновлено в 10 разів більше доріг, ніж у 2019-му, - Владислав Криклій

У 2020 році в рамках програми Президента “Велике будівництво” у Львівській області буде відновлено рекордну кількість автошляхів – близько 270 км. Це у 10 разів більше, ніж було побудовано торік. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході свого робочого візиту до Львівської області сьогодні, 7 серпня.

“У 2019 році у Львівській області було відремонтовано всього 27 км доріг. У 2020-му в рамках Великого дорожнього будівництва ми відновлюємо в 10 разів більше автошляхів. Це близько 270 км. Ми зберегли все фінансування на дороги попри коронакризу. І Львівщина отримала майже 4 млрд грн на реалізацію цієї програми”, - зазначив очільник Міністерства.

За його словами, ремонтні роботи наразі тривають на 4000 км доріг по всій Україні, з них на 1200 км вже кладуть верхній шар.

Владислав Криклій оглянув стан будівництва додаткової смуги руху на автошляху М-06 Київ – Чоп на ділянці об’їзної дороги Львова між населеними пунктами Зубра та Пасіки Зубрицькі. “Кільцева дорога навколо Львова – один з найбільш завантажених автошляхів регіону, яким щодоби курсує близько 30 тисяч авто. Крім цього, значну частину транспортного потоку складають вантажівки, що теж суттєво впливає на швидкість руху. Тому для мінімізації заторів в рамках Великого будівництва ми розширюємо кільцеву шляхом влаштування додаткової смуги руху”, - пояснив Міністр.

На ділянці будівництва вже проведені роботи з демонтажу бар’єрного огородження та опор освітлення, нарощування водовідвідних труб, земляні роботи та влаштування основи. Також влаштовано два шари асфальтобетонного покриття. Довжина новозбудованої смуги складатиме 2 км, ширина – 3,75 м.

Очільник Міністерства також проінспектував хід будівництва дороги О141003 Мостиська-Краковець, що реалізується в рамках проєкту “Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури” за фінансової підтримки ЄС. Проєкт передбачає виконання ремонтних робіт транскордонного співробітництва між Україною, Польщею та Білоруссю у співфінансуванні з обласного державного бюджету. “Наша мета – створити якісні дороги до пунктів пропуску та належну інфраструктуру навколо них, забезпечивши комфортними умовами українських автоперевізників. Дорога загальною довжиною 19,1 км буде відремонтована в рамках поточного середнього ремонту, у ході якого буде відновлено дорожнє покриття, влаштовано тротуари, автобусні зупинки, водовідведення, а також проведені заходи із організації дорожнього руху”, - зазначив Владислав Криклій.

Наразі на ділянці ремонтних робіт завершується розпушування покриття та влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетону. Також розпочато встановлення бортового каменю для тротуарів. Проєкт реалізується Службою автомобільних доріг у Львівській області у партнерстві з Асоціацією “Єврорегіон Карпати — Україна” і Підкарпатським управлінням воєводських доріг в Ряшеві.

Також цьогоріч у Львівській області впроваджується низка заходів для підвищення безпеки на дорогах у рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а саме влаштування:

● безпечних однорівневих транспортних розв’язок на автошляхах М-11 Львів – Шегині та М-06 Київ – Чоп;

● освітлення пішохідних переходів з використанням автономного електрозабезпечення або інших видів електроживлення;

● комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”) на дорозі М-06 Київ – Чоп;

● різнорівневих пішохідних переходів на автомобільних дорогах загального користування державного значення I і II категорій;

● комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на дорозі М-06 Київ – Чоп.

Источник: mtu.gov.ua

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