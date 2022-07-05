У глобальній продовольчій кризі винна виключно росія - прем'єрка Швеції

росія, атакуючи сільськогосподарський сектор України, підриває продовольчу безпеку в Україні і у світі. На рф треба продовжувати санкційний тиск задля припинення війни.

Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві , повідомляє кореспондент Укрінформу.

Очільниця Швеції зазначила, що сьогодні під час відвідання Бучі і Бородянки побачила місце жахливих злочинів, скоєних російськими загарбниками.

"Я засуджую російську агресію і вбивства невинних цивільних , у тому числі багатьох дітей, руйнування чудової країни України. Росія атакує сільськогосподарську галузь. Це підриває продовольчу безпеку України і водночас глобальну. Відповідальність за цю кризу лягає виключно на росію", - сказала Андерссон.

Вона додала, що російська агресія проти України має закінчитися.

"росії не слід дозволяти здобувати щось шляхом руйнування наших основоположних засад і міжнародного права. Ми маємо завершити цю війну, підтримуючи Україну дедалі більше і дедалі сильніше тиснучи на росію подальшими санкціями. Наші зусилля мають тривати стільки, скільки потрібно", - акцентувала прем'єр-міністр Швеції.

Як повідомлялося, 24 лютого росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Внаслідок окупації Росією частини територій на півдні України та військової блокади українських портів у Чорному морі в Україні виявилися заблокованими понад 20 млн тонн зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН.

При цьому, російські військові викрадають українське зерно на захоплених територіях, атакують агропідприємства та елеватори.

Зокрема, наприкінці червня американська розвідка розсекретила дані про атаки російських військових на українські зернові термінали, включаючи напад на другий за величиною зерновий термінал в Україні "Ніка-Терра" в Миколаєві у червні.

Раніше Україна забезпечувала десяту частину світового експорту пшениці, і близько 95% цього експорту виходило з країни саме через чорноморські порти.

Источник: ukrinform.ua

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