У Греції запропонували створити європейську систему ППО за зразком "Залізного купола"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльської "Залізного купола".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Він наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, щоб захиститися від потенційних загроз.

Міцотакіс виклав своє бачення європейської системи ППО, яка охоплюватиме всі країни ЄС, подібно до ізраїльського "Залізного купола". Він наголосив на важливості колективного використання європейських ресурсів для забезпечення протиповітряної оборони для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

Зі свого боку міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав слова Міцотакіса, наголосивши на терміновості впровадження такого механізму оборони в Греції та в усій Європі.

Дендіас наголосив на необхідності підготовки до потенційних великомасштабних атак із використанням безпілотників і ракет, підкресливши важливість проактивних оборонних стратегій.

Визнаючи, що розробка такої програми потребує часу, Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи. Це свідчить про довгострокову прихильність зміцненню потенціалу протиповітряної оборони як усередині країни, так і в ширшому європейському контексті.

ППО для Європи

У серпні 2022 року Німеччина запустила власну ініціативу "Небесний щит", яка ґрунтується на необхідності зміцнення ППО в Європі та більш ефективного об'єднання зусиль.

Нещодавно Швейцарія приєдналася до проєкту створення єдиної європейської системи протиповітряної оборони. Наразі до ініціативи приєдналася 21 країна.

Джерело: rbc.ua

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