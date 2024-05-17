Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 67

У Греції запропонували створити європейську систему ППО за зразком "Залізного купола"

У Греції запропонували створити європейську систему ППО за зразком Залізного купола

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльської "Залізного купола".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Він наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, щоб захиститися від потенційних загроз.

Міцотакіс виклав своє бачення європейської системи ППО, яка охоплюватиме всі країни ЄС, подібно до ізраїльського "Залізного купола". Він наголосив на важливості колективного використання європейських ресурсів для забезпечення протиповітряної оборони для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

Зі свого боку міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав слова Міцотакіса, наголосивши на терміновості впровадження такого механізму оборони в Греції та в усій Європі.

Дендіас наголосив на необхідності підготовки до потенційних великомасштабних атак із використанням безпілотників і ракет, підкресливши важливість проактивних оборонних стратегій.

Визнаючи, що розробка такої програми потребує часу, Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи. Це свідчить про довгострокову прихильність зміцненню потенціалу протиповітряної оборони як усередині країни, так і в ширшому європейському контексті.

ППО для Європи

У серпні 2022 року Німеччина запустила власну ініціативу "Небесний щит", яка ґрунтується на необхідності зміцнення ППО в Європі та більш ефективного об'єднання зусиль.

Нещодавно Швейцарія приєдналася до проєкту створення єдиної європейської системи протиповітряної оборони. Наразі до ініціативи приєдналася 21 країна.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Блінкену показали виробництво українських FPV дронів
Сегодня 07:22    124
В США провели испытания беспилотного HIMARS
15.05.2024 08:51    162
У Раді ЄС анонсували санкції проти учасників ракетної програми Ірану
15.05.2024 07:14    165
Розвідники на Харківщині нищать московитів та їхню техніку
15.05.2024 06:10    249
Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ
14.05.2024 07:58    225
Едет-стреляет, что ещё нужно?
14.05.2024 07:14    187
По уничтоженному Ка-52
14.05.2024 06:28    291
Новим командувачем ОТУВ "Харків" став генерал Драпатий
14.05.2024 06:10    225
Генерал порівняв ядерні потенціали рф і США: для росіян є погана новина
13.05.2024 09:09    255
росія вербує на війну проти України громадян зі щонайменше 21-ї країни, - Forbes
13.05.2024 07:46    191
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 